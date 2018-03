Cristina Pardo: "Creo que los políticos están ahí para que se les haga un juicio público y hay que ser exigentes"

SUS SEÑORÍAS PREGUNTAN A PARDO

"¿Algún comentario suyo ha provocado injusticias a los políticos?", le pregunta Rafael Merino, diputado del PP en el Congreso, a Cristina Pardo en laSexta Noche. Según la periodista siempre ha tratado de "no generalizar" y no decir que todos los políticos son "chorizos o mentirosos". "Al que lo ha hecho bien, seguro que no tiene queja", añade.