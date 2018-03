Cayetano Martínez de Irujo: "España es un país con una ignorancia ecuestre muy grande"

CUARTO EN LOS JJ OO DE BARCELONA

Cayetano Martínez de Irujo, habla en laSexta Noche sobre la equitación, un deporte por el que el duque de Arjona lleva años "luchando" para que no se considere "elitista" y se deje de centrar en "temas personales". Según el hijo de la duquesa de Alba, han le puesto una etiqueta "absurda". "Me he sentido una persona muy maltratada por la presa, soy una persona normal", añade.