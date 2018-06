Álvaro Urquijo: "La muerte de mi hermano fue una tragedia. Me quedé desolado"

ENTREVISTA A LOS SECRETOS

"Aún no me he recuperado de la muerte de mi hermano Enrique", afirma Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, que recibe a Iñaki López y al equipo de laSexta Noche en su casa. "Me quedé desolado, fue una tragedia. Estuve un año sin tocar la guitarra y me aficioné a la ciencia", confiesa a Urquijo.