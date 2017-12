Zapatero, Rajoy y los diez años en busca del fin del paro: así acabó la crisis con España y la credibilidad de sus políticos

LAS CIFRAS DEL PARO EN ESPAÑA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

En 2008, Zapatero prometió el pleno empleo para ganar las elecciones, pero al final llegó su reforma laboral, facilitando los despidos y reduciendo salarios. Rajoy aseguró lo mismo si llegaba al poder, y su secreto no fue otro que una nueva reforma laboral. No obstante, con la situación algo más normalizada, él ahora no se siente solo un salvador. Ahora ya es un triunfador.