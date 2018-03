Los hombres que no sucumbieron a la tentación de las 'black'

LASEXTA COLUMNA | 'TARJETAS BLACK: AHORA CUÉNTASELO AL JUEZ'

Íñigo María Aldaz, Esteban Tejera y Francisco Verdú, son los únicos consejeros que, aunque podían hacerlo como los demás, jamás usaron las tarjetas 'black'. Verdú le ha dicho al juez Andreu que, no solo no usó su tarjeta 'opaca', sino que ni siquiera la sacó del sobre. Francisco Verdú asegura que en tres décadas trabajando en banca, nunca había visto algo parecido. Son ellos, los hombres que no cayeron en las 'black' los que demuestran que algo oscuro había tras las tarjetas.