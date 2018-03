"¿Un homenaje a ARCO?": la pintada contra Feijóo en Os Peares que desaparece con la llegada de Salvados

LA REACCIÓN DE NÚÑEZ FEIJÓO ANTE LA PINTADA

"I hate Feixóo. Me too", es la pintada que Jordi Évole se encontró en una pared a su llegada a Os Peares. Un día después, y ante la visita del presidente de la Xunta de Galicia Núñez Feijóo, el grafiti ya estaba tapado. "Me gusta que hagan una pintada en mi pueblo en inglés", afirma Feijóo entre risas.