EL EPISODIO MÁS DURO DE LA DEPRESIÓN DE NOELIA

Noelia cuenta uno de los peores episodios de su depresión en Salvados, tuvo una relación corta con un chico y cuando le reveló que padecía la enfermedad la dejó con estas palabras: "Mi sueño es ser padre y yo sé que en las enfermedades mentales hay un factor hereditario y no me gustaría que fueses la madre de mis hijos". "Me dolió tanto, tuve un intento de suicidio, no aguantaba más y me tome pastillas", señala Noelia.