SE RESISTE A CALIFICAR COMO "ERROR" A LOS GAL

El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, se resiste a calificar como "error" a los GAL: "Los que mataban eran ellos, nosotros nos defendíamos. Si no hubiesen matado no hablaríamos ahora de la guerra sucia". "Me dolía menos la muerte de un etarra que la de un inocente, no es comparable una muerte y otra", asegura.