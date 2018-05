DICE QUE LO QUE QUIERE ES QUE "EL ESTADO SE PONGA DE RODILLAS"

El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, aclara en Salvados sus palabras en las que dijo que se arrepentía de los GAL: "No me puedo arrepentir de algo que no he hecho". Además responde a las palabras de Izaskun Ugarte, viuda del etarra 'Txapela', que pide saber quién lo mató: "Ella estaba delante cuando mataron a su marido. Si hubiesen detenido al autor del atentado, le habrían sentado ante los tribunales".