RECONOCE QUE NO LE GUSTAN ALGUNAS AMISTADES DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO

El periodista José María García reconoce en Salvados que tiene una amistad con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero explica que ya no hablan tanto porque cuando cree "que tienes amigos que te perjudican", te lo dice y no le haces "ni puto caso", no insiste más y te deja "de llamar".