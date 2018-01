ASEGURA QUE NO PODÍA SALIR DE CASA

Iván Ferreiro cuenta en Salvados cuando tocó fondo en su depresión: "Cuando me fui a divorciar, en unas Navidades. No podía ver a nadie a los ojos, no podía hablar con nadie". Asegura que "te das cuenta de que lo mejor que puedes hacer es no ir a ningún sitio. Te sientes desnudo y frágil, está todo el mundo comiendo y bebiendo y tú quieres explotar".