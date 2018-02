ECHA BALONES FUERA ANTE ÉVOLE

Jordi Évole ha mostrado las imágenes de la granja de cerdos murciana en penosas condiciones a Francisco José González, director general de Ganadería de Murcia, que asegura que no tienen ninguna responsabilidad: "Responsabilidad no tenemos ninguna, hubiéramos tenido responsabilidad si hubiéramos conocido el caso y no hubiéramos actuado".