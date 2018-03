Los cabreos más sonados de Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina

Alberto Chicote llevó la Ley Seca al restaurante madrileño 'La Corte' para intentar que las cosas funcionen sin que los camareros beban mientras sirven: "No sé cómo tienen los cojones de empezar el servicio y pim-pam trucu-trucu". Fue la gota que colmó el vaso para que el chef acabase abandonando el restaurante.

Hay algo que le saca de quicio a Chicote: la falta de higiene en los restaurantes. En la cocina de 'La Terrazze' había comida en mal estado, incluso el chef encontró una sorpresa muy desagradable en la freidora, lo que hizo que terminase estallando contra un cocinero: "Me dan ganas de freírtelo yo y decir 'ahora te lo comes por mis cojones'".

Y es que parece que este tema (el de la falta de higiene) es algo que se repite en la mayoría de restaurantes que intenta reflotar el chef en Pesadilla en la cocina. Esto es lo que ocurre cuando Chicote pisa por primera vez la cocina de 'La Taberneta': "No me creo que tú hayas limpiado esto en tu puta vida". El cocinero, Walter, confesaba que nunca limpiaba la cocina porque su labor no era limpiar, sino llevar el negocio, algo que enfadaba aún más a Chicote: "No tienes vergüenza torera".

Teniendo al director de sala de la Terraza del Casino de Paco Roncero en el primer servicio del 'Yatiri' y dos comandas, el caos empieza a revolucionar la cocina, pero es en el momento en el que llegan diez cuando la pesadilla sale a relucir: "Esto es igualito que el hundimiento del Titanic", decía Chicote.

El servicio de reapertura de los restaurantes es esencial para Alberto Chicote. Es el día en el que se lleva a cabo la prueba definitiva para conocer si a partir de ese momento lograrán levantar el negocio. Es por todo esto por lo que Chicote no quiere que nada salga mal. En 'El Montecillo', los nervios, la falta de tiempo y los nuevos platos superaban a la jefa de cocina y paralizaron el servicio nada más empezar. Alberto Chicote echaba chispas: "¿Hay algún entrante? Lo que hay aquí es un 'mierdón' como un avión".