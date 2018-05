Walter, a Alberto Chicote: "¡No me sigas, boludo de mierda! ¡Déjame!"

Cuando Alberto Chicote criticó la forma de almacenar la comida en 'La Taberneta', Walter no puede reprimir su enfado que llegó a abandonar el servicio para irse a su casa. El chef salió corriendo detrás del cocinero para hacerle entrar en razón, pero ni las palabras de Chicote, ni la presencia de su mujer Ana, le hicieron recapacitar al cocinero.

Martínez amenaza al chef: "Cuidadito con lo que dices, Chicote"

Durante el servicio del 'Sukur', unas clientas se quejaron de los platos que había cocinado Martínez porque la carne, decían, olía mal. Una crítica que no se tomó demasiado bien el cocinero, algo que hizo que Alberto Chicote no tardara en llamarle la atención: "Así demuestras que no tienes ni idea del oficio".

Ronal y Chicote viven uno de los peores enfrentamientos en Pesadilla en la cocina: "¡No me toques, coño!"

En el Baltias, Alberto Chicote tuvo uno de los grandes enfrentamientos que se han visto en la historia de Pesadilla en la cocina. El protagonista fue Ronal, un cocinero con mucho carácter.

"¿Te callarás? Al final terminas con la cabeza metida en la olla"

Cuando Alberto Chicote probó cómo llevaban el mando los tres propietarios de 'La Barrica' para elegir a uno que poner al frente, el chef se enfadó con la actitud de Cristina, por burlarse de su compañero Fernando.

"¿Me estás llamando cateto?"

Antonio fue otro de los protagonistas indiscutibles de las broncas más fuertes de Pesadilla en la cocina cuando Alberto Chicote le enseñó cómo servir las ensaladas de una manera que no le gustaba por ser de "catetos", un comentario que ofendió al exitoso chef.

Alberto Chicote manda a "tomar el fresco" a Fermín: "Yo no vengo aquí a hacer el gilipollas"

Fermín es uno de los personajes más recordados de Pesadilla en la cocina después de que Alberto Chicote le tirara su guitarra al río, pero las broncas entre ambos también han sido muy comentadas como cuando para animar y "refrescar" a su plantilla, Fermín les llevó unas copas, un hecho que originó que el chef de Pesadilla en la cocina le echara del local.

Alberto Chicote estalla con las mentiras de Juan Carlos: "¿Me ves con cara de gilipollas?"

Cuando el cocinero de 'El Rey', Juan Carlos, le dijo a Alberto Chicote que en la plancha hay ollín, el chef de Pesadilla en la cocina no se lo creyó y terminó enfadándose: "Que me tomes por idiota no te lo permito".

Aumenta la tensión entre Chicote y Andrea: "A mis 50 años no me tengo que formar. Escucho lo que me interesa"

Chicote tampoco aguantó las mentiras de Andrea, el dueño de 'Il Tartufo'. Además, la falta de dirección y control en la cocina hicieron que el servicio del restaurante italiano fuera un caos, lo que terminó con una bronca entre ambos.

Rossana: "Tú llevas mi sangre y eres un cabrón"

Alberto Chicote también he tenido que intervenir en disputas de los jefes de los restaurantes. Una de las más recordadas es cuando, en pleno servicio y en mitad de la sala del 'Picasso', Giovanni y su hermana se enzarzaron en una discusión con todos los clientes como testigos.