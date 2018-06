Lo que nunca debes hacer si no quieres sacar de quicio a Pepe, el aristócrata de Pekín Express

LOS MAYORES ENFADOS DEL CONCURSANTE

Pepe, el aristócrata de Pekín Express y 'La Ruta de los Elefantes', se hizo famoso durante toda la edición por su fuerte carácter y por no tener reparos en decir las cosas a la cara. Estas son las seis cosas que no debes hacer si no quieres sacarle de quicio.