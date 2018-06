Andrés Cárdenas: "Sin mi mujer no hubiese conseguido la fortuna que tenemos"

Andrés vivirá su experiencia solidaria en el barrio de la Trinidad, Málaga. Un barrio que ejemplifica los efectos de la crisis económica es el barrio de Trinidad. Situado en el distrito centro, es uno de los barrios de mayor extensión de la ciudad. Sufre una tasa de paro que afecta al 63% de la población, el doble que en la provincia. En los últimos años ha aumentado el colectivo en riesgo de exclusión social. Aun así, es un barrio joven (39,5 años de media), con una alta concentración de viviendas sociales, donde predominan familias de clase obrera baja.

ASOCIACIÓN ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE

La Asociación Ángeles Malagueños de la Noche, cuya dedicación es la ayuda al necesitado, es una asociación libre, no confesional, apolítica, sin ánimo de lucro, que no está subvencionada por ninguna entidad oficial. Los gastos dinerarios que se necesitan para el desarrollo de la actividad de la asociación los aportan voluntarios y protectores. Atienden diariamente a unas 2.500 personas que, por lo general, viven en la calle o en condiciones muy precarias. La organización reparte en sus dependencias el desayuno, el almuerzo y la cena durante los 365 días del año. Después de 5 años desde su fundación, cuenta con más de 160 voluntarios que intentan atender al mayor número de personas, con el objetivo primordial de ofrecerles una alimentación básica.



ASOCIACIÓN LA TRAÍÑA

La Asociación Protectora de Minusválidos Psíquicos La Traíña de El Palo se creó en el año 1988, promovida por un grupo de profesores, padres y vecinos del distrito Este de Málaga. Tiene como objetivo principal la normalización, en la mayor medida posible, de la vida diaria y la actividad laboral de las personas con minusvalía psíquica de la barriada. Tienen centro de día y centro ocupacional, cuentan con 33 alumnos, 6 monitores y un número indeterminado de voluntarios que acuden según las necesidades de la asociación, que organiza diversas actividades, como taller de cerámica, expresión musical, equinoterapia o jardinería.



FUNDACIÓN LUIS OLIVARES

La Fundación Luis Olivares apoya a familias y niños con necesidad de cuidados oncológicos en Málaga. Trabajan en el ámbito hospitalario, en su sede y también a domicilio. Nació en 2010, tres años después del fallecimiento de Luis Olivares, el hijo de 9 años de Andrés Olivares, artífice principal de la creación de esta fundación. Fue el propio niño, Luis, quien pidió a sus padres que ayudaran a otros niños y Andrés no dudó en llevar a cabo la petición de su hijo. La Fundación realiza actividades médicas y lúdicas que mejoran considerablemente las condiciones de los niños que padecen esta enfermedad, además de asistir a sus familias, que en algunos casos no podrían permitirse esos cuidados por cuestiones económicas.