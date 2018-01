Mamen Mendizábal, ante el silencio de las diputadas del PP sobre la brecha salarial: "No me hace nada de gracia"

LAS MUJERES DEL PP NO HABLAN SOBRE LA BRECHA SALARIAL

Mamen Mendizábal no ha podido evitar mostrar su enfado ante el silencio que han guardado las mujeres del PP en el Congreso tras las palabras de Rajoy en las que rehusaba hablar sobre las desigualdades salariales entre mujeres y hombres: "No me hace nada de gracia, no lo puedo entender, son representantes de nuestra sociedad".