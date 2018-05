Alicia, víctima de Albert Cavallé: "Al principio me sacó cantidades pequeñas, pero al final me quitó 50.000 euros"

ALBERT CAVALLÉ, EL 'ESTAFADOR DEL AMOR'

"Firmamos un papel que me decía que me podía quedar con un supuesto piso si no devolvía el dinero", afirma Alicia, una de las más de 20 víctimas de Albert Cavallé, que relata cómo le conoció en redes sociales. "Me dijo que era cirujano plástico y que tenía una clínica en Panamá que le abrió su padre", asegura.