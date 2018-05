Que no te la den en conserva y diferencia los 'trampantojos' de las latas y botes

Que las conservas son saludables, ya hemos visto que depende en el post anterior. Hay que saber qué se come y qué se compra. Y aun así tampoco estamos libres de confusiones. Es verdad que pueden darnos "gato por liebre" en esto de las conservas, incluyendo el famoso "potón por pulpo" que a más de uno nos colaron cuando no era este cefalópodo tan conocido (o la pota por calamar).

Mensaje en una lata

Cuando nos enfrentamos a una lata buscando la mejor alternativa para llenar nuestras despensas, muchos mensajes pueden resultar confusos e incluso "engañosos" para el que las compra. Aunque estén dentro de la legalidad en términos de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.

¿Con qué tenemos que tener cuidado para que no nos "marquen un gol"? Estos son algunos de los mensajes que, por "imprecisos", pueden llevarnos a confusión y podemos leer en algunas conservas del "súper":

"En aceite de oliva" Vs "Con aceite de oliva"

Sólo hace falta cambiar una palabra para que no sea lo mismo. Sabemos que tenemos que elegir las conservas que vienen con aceite de oliva, incluso mejor si es virgen extra (el famoso AOVE, aceite de oliva virgen extra).

¿Cuál es la diferencia? "En aceite de oliva" quiere decir que el líquido de cobertura íntegro es aceite de oliva. Todo es aceite de oliva para conservar el contenido. Mientras que "con aceite de oliva" dice una cosa totalmente diferente: el aceite de oliva es un ingrediente secundario en la composición de esa conserva y el aceite principal utilizado suele ser otro, como el girasol o la soja.

"Fuente de Omega-3"

Vas a comprar atún (tan socorrido y tan habitual en las despensas de las casas). No hay conserva con mayor versatilidad. Llegas al pasillo del "super" y te encuentras una marabunta de marcas, formatos y tipos de conservas con atún. Al natural, en aceite, en aceite de girasol (alto oleico), en aceite de oliva, en aceite de oliva virgen extra, … ¡Oh! ¡Espera! Este. Sin duda. Este… lo ves claro, te quieres cuidar y uno te promete que es "fuente de omega-3". Un ácido graso esencial y cardiosaludable.

Todo correcto salvo un punto. TODOS los pescados azules son fuente natural de ácidos grasos omega-3. Y seguro que has pagado un poco más por este. Que no nos confundan. No porque tenga esto en la lata tenemos que elegir esta marca de atún, melva, bonito, caballa, sardinas o anchoas. Todos ellos ya vienen con omega-3.

Conservas "light"

Light. Dícese de un alimento que tiene una reducción del 30% en calorías o un nutriente específico respecto a su alimento o producto de referencia. Es decir, por ejemplo, la mayonesa "light" tiene un 30% menos de calorías que la mayonesa clásica (pero ojo, que aún siendo light, sigue siendo un alimento hipercalórico y muy rico en grasas).

¿Dónde está el truco? Las conservas de pescado "al natural" no llevan aceite como líquido de cobertura. Tan sólo agua de cocción del producto y sal como saborizante y conservante. Por lo que es fácil deducir que van a aportar menos calorías que sus equivalentes "en aceite".

Según la ley se puede denominar como "light", "ligero" o equivalentes. Así, 100 gramos de atún en lata al natural y escurrido aporta unas 108 Kcal, frente a las 196 Kcal que aportarían 100 gramos de atún en aceite y escurrido. Vista esta "reducción" de calorías, la ley permite esta etiqueta, que vende mucho más que el mensaje de "al natural".

¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿A que no lo adivinas? Mirar la etiqueta. Comparar unas con otras. Formarte e informarte. Y, sobre todo, saber qué compras.

¿Y las conservas caseras? Mejor para otro post.

Salud, y buenos alimentos.