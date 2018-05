Anabel Alonso se confiesa "adicta" a laSexta: "No me puedo desenganchar nunca"

ES FAN DE LAS "ÚLTIMAS HORAS"

La actriz Anabel Alonso asegura en Liarla Pardo que es laSexta "es adictiva": "Me pasa con Gloria Serra, me pasa con Ferreras, me pasa con Cristina Pardo". "No me puedo desenganchar nunca, estoy todo el rato en un sin vivir, llego tarde a todos los sitios".