Una vecina de 'El Chicle': "Es jodido, tengo la misma edad que Diana y pudo pasarme a mí"

SU ENTORNO SIGUE SORPRENDIDO CON LO OCURRIDO

"No sé si sería porque teníamos buena relación y no pensó en mí de esa manera, no sé", afirma una vecina de 'El Chicle' a Expediente Marlasca. Tras la detención de José Enrique Abuín por la muerte de Diana Quer, la joven se muestra tajante ante las cámaras: "Eso no hay cárcel que lo pague".