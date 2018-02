Expediente Marlasca accede en exclusiva a la imagen de Beatriz López Doncel instantes después de la inyección de aire a la última víctima

LA IMAGEN QUE PROPICIÓ SU DETENCIÓN

Los agentes de Policía que investigan a Beatriz López por los crímenes en el hospital piensan que "el vídeo no miente". Las imágenes captadas por la cámara de seguridad desvelan que "no entra ni sale nadie más" de la habitación a la hora en la que se produjo la inyección de aire. Además, durante los meses que estuvo de baja, no hubo muertes de este tipo.