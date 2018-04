El inspector jefe Domènech explica los indicios de los Mossos sobre el principal sospechoso de la desaparición de Caroline del Valle

DETALLA AL PROGRAMA LAS CLAVES DEL CASO

Jacine 'Justin', el principal sospechoso de la desaparición de Caroline del Valle, vuelve con sus amigos dos horas después de la última vez que se vio con vida a la menor, sin cazadora y lleno de barro. "No hace ninguna llamada y no es normal estar dos horas escondido y no usar el móvil", explica Jordi Domènech, inspector jefe del Área Central de Investigación de Personas, que además añade: "Tenemos diferentes indicios, pero ninguno suficiente para que se transforme en una prueba".