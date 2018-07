"Firmamos un papel que me decía que me podía quedar con un supuesto piso si no devolvía el dinero", afirma Alicia, una de las más de 20 víctimas de Albert Cavallé, que relata cómo le conoció en redes sociales. "Me dijo que era cirujano plástico y que tenía una clínica en Panamá que le abrió su padre":

Pero Alicia no es la única víctima que ha hablado: "En nuestra primera cita ya me trajo a su casa", asegura Mónica Cervera, otra de las mujeres denunciantes de Cavallé. Así lo contaba en Expediente Marlasca:

Desde Meetic, a Badoo, Albert Cavallé usaba las webs de citas para captar a sus víctimas y cuando estas le descubrían, Cavallé reaccionaba así:

Ante el juez ha negado todas las acusaciones asegurando que estaba pasando una mala racha, que no se llevaba bien con sus padres y que no se reconoce ni en los mensajes que supuestamente mandaba. Además asegura que le devolvió el dinero a una de las denunciantes: "Cuando tuve el dinero se lo di, como hago con toda deuda que tengo".