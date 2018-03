Nuria reúne fuerzas para demostrar su talento con la BMX

DEJA DE SER LA DIVA GAY PARA CONVERTIRSE EN LA DIVA DE FLATLAND BMX

La concursante de Eso lo hago yo no pudo evitar romper a llorar antes de actuar con la BMX. Tras una semana de ensayos, Nuria se muestra nerviosa ante la nominación que puede terminar con su paso por Eso lo hago yo: "Me he dejado las piernas y los dientes casi".