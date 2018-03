El periodista que retransmitió una rueda de prensa en alemán sin conocer el idioma

EN EL AIRE | MEJORES MOMENTOS

Bop Pop nos cuenta cómo un periodista que no tenía ni idea de alemán, intentó retransmitir la rueda de prensa del entrenador del Borussia Dortmund. El periodista se convirtió en un fenómeno en Twitter por sus comentarios, que reflejaban la desesperación que sentía:"¿por qué no puedo hablar alemán?", "no entiendo ni 'J', para compensar os pongo una foto de él poniéndose agua en el vaso".