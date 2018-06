Buenafuente: "Después de un mes compartiendo cama, ya no se puede llamar a tu pareja novia"

ANDREU Y ENRIQUE, DE CAÑAS

Buenafuente se toma la última caña de la temporada con Enrique, un joven del público al que Andreu conoció en Madrid en la presentación de su libro de dibujos. Enrique es periodista deportivo y asegura que no se pierde ni un solo programa de En el aire. "Me mola el programa, lo veo todos los días", asegura éste. Andreu le pregunta sobre su pareja y Enrique le confiesa que lleva 4 años con ella. "Después de un mes compartiendo cama, ya no se puede llamar a tu pareja novia", afirma Buenafuente.