Berto Romero: "Escuchar a Buenafuente hablando bien de mí es como si te encuentras a tus padres haciendo el amor"

De la misma forma que le vemos en televisión, Berto Romero no dejó de provocar la risa entre todos los asistentes a la presentación de la nueva temporada de En el aire. El próximo lunes 22 de septiembre vuelve a laSexta el late night de Andreu Buenafuente y ya se notan las ganas.

En plena rueda de prensa, Buenafuente aseguró sentirse muy cómodo con Berto e incluso confesó: "Es uno de los mejores compañeros que me he encontrado en la vida". Un poco más vergonzoso, Romero agradecía las palabras de Andreu, algo a lo que le había costado acostumbrarse: "Al principio me daba mucha vergüenza porque es como si te encuentras a tus padres haciendo el amor".

Con bigote o sin bigote, una seña que utilizaba para remarcar cuando estaba, o no, hablando como actor en el plató, Berto seguirá disfrutando de la madrugada y reinventando el personaje de Berto Chicote: "El Chicote de verdad siempre hace cosas diferentes... Berto Chicote yo creo que también".