Francisco Díaz, ingeniero: "El AVE a León no alcanzará los 300 Km/h hasta que no funcione el ERTMS"

SÉ LO QUE HICISTEIS CON EL ÚLTIMO CONTRATO

Los expertos creen que el AVE a León ha sido una inauguración precipitada. Afirman que no se ha puesto en funcionamiento con el sistema de señalización de máxima seguridad. Eso implica que no podrá circular a su máxima velocidad. Francisco Díaz, ingeniero de Telecomunicaciones, explica que la línea de AVE a León es "totalmente segura", pero no podrá alcanzar los 300 Km/h hasta que no funcione el ERTMS. "La próxima línea que se va poner en funcionamiento, Zamora, también carece del sistema ERTMS".