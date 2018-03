Maestre dice que los sondeos en 2015 daban ganador a Ciudadanos

Carlos Orquín / @corquinor

La escalada de encuestas que aúpan a Ciudadanos en las últimas semanas está dando munición a los comentaristas de las tertulias para peguntar a Podemos. Los tertulianos piden explicaciones a los dirigentes de la formación morada sobre por qué su rival naranja sube en los sondeos. El argumentario de Podemos pasa por relativizar las encuestas y apuntar a que estas siempre favorecen a Ciudadanos frente a los resultados electorales definitivos.

Esta semana, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, decía esto en Los Desayunos de TVE: “Diría que, solo haciendo un poquito de memoria, sobre las anteriores convocatorias electorales que hemos tenido en España podemos ver con bastante facilidad que, Ciudadanos, según las encuestas en diciembre del año 2015 iba a ganar las elecciones, según todas las encuestas. Cosa que finalmente, no solo no sucedió, si no que les dejó en una cuarta fuerza en representación”.

Durante las semanas previas a las elecciones del 20 de diciembre se publicaron diferentes encuestas, incluyendo la del CIS. Todas auguraron que Ciudadanos conseguiría más representación de la que finalmente tuvo, situando al partido de Rivera incluso en segunda posición, como Metroscopia el 30 de noviembre, o el tercer puesto, siempre por encima de Podemos, como el citado CIS del 3 de diciembre. Sin embargo, ninguna de ellas daba —como ahora sí— a Ciudadanos como ganador.

El equipo de Maestre explica que la dirigente se refería a que las encuestas sobrevaloran a Ciudadanos como norma general y que no pensaba en ninguna en concreto. El argumento es por tanto FALSO porque, aunque es cierto que las encuestas en general y cocnretamente en la precampaña del 20D las encuestas aúpan a Ciudadanos y luego sus resultados son peores, ninguna de las encuestas, en 2015, predijo que el partido de Albert Rivera ganaría.