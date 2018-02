El lío de Botella con la brecha salarial

Carlos Orquín / @corquinor La concejala popular del Ayuntamiento de Córdoba, María Jesús Botella, hermana de la que fuera alcaldesa de Madrid, ha desatado la polémica esta semana con una intervención en el Consistorio en la que explicaba su particular visión de la brecha salarial. “La brecha salarial no es por ser hombre o mujer. No se gana más o menos por ser hombre o mujer. Un funcionario de este Ayuntamiento no gana más por ser hombre o mujer. Una profesora gana lo mismo que un profesor. Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación, para acceder a un puesto de trabajo. Lo que tendremos que procurar aumentando la formación y la educación es facilitar el acceso de las mujeres a puestos que estén más retribuidos”, ha expresado la edil. La declaración de Botella tiene varias partes verificables. La que ha despertado más críticas es: “Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación”. Según datos del INE, el 47,9% de las mujeres ocupadas en el cuarto trimestre de 2017 —es decir, que trabajan— tienen estudios superiores, frente al 37,2% de los hombres que estando ocupados tienen ese nivel de formación. Además, en general, en España hay más mujeres con estudios superiores, trabajen o no, que hombres. Un 55,4% según Eurostat con datos de 2015. Es decir, el argumento de que las mujeres no estén preparadas es FALSO, ya que hay más mujeres trabajando y sin trabajar que hombres con estudios superiores.

Otro de los puntos importantes es la afirmación: “la brecha salarial no es por ser hombre o ser mujer”. Botella intenta explicar algo que es relativamente cierto, aunque no lo consigue. La brecha salarial efectivamente no consiste en que dos personas con exactamente el mismo puesto de trabajo cobren diferente por pertenecer a sexos diferentes. Esto está perseguido por ley y según datos de la Inspección de Trabajo, en 2016 hubo 408 inspecciones de este tipo con un resultado muy limitado: 2 sanciones a empresas y un requerimiento.

¿Cuál es el problema entonces? Para empezar, Eurostat define este fenómeno como la media de lo que cobran todos los hombres y todas las mujeres y en España esa diferencia es del 14,9% en favor de los hombres. Es decir, la brecha llega en el dato global. La mayoría de expertos coinciden en que la diferencia está sobre todo en el tipo de vida laboral que tienen las mujeres: son las que acceden a los salarios más bajos y a los empleos temporales porque combinan su vida laboral con el cuidado de las familias, etc. Este hecho hace que sí se produzca una diferencia notable de salario, porque a los complementos salariales que conllevan los puestos directivos sí acceden mayoritariamente hombres, por ejemplo. Por lo tanto, la afirmación “La brecha salarial no es por ser hombre o mujer. No se gana más o menos por ser hombre o mujer”, es ENGAÑOSA porque sí se gana más por ser hombre, como demuestra Eurostat, aunque no en los casos concretos que Botella dice.

