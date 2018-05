Irene Montero: “Ramón Espinar no ganó nada con la venta de su piso”

Javier Guzmán / @javierguro

La diputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado este viernes que el senador de su partido Ramón Espinar “no ganó nada” tras vender una VPO en la localidad madrileña de Alcobendas varios meses después de adquirirla. La afirmación se ha producido durante una entrevista en el programa de Antena 3 Espejo Público. La presentadora del espacio, Susana Griso, conversaba con la diputada sobre la polémica del chalé que Irene Montero y su pareja, Pablo Iglesias, han adquirido en Galapagar por 615.000 euros.

En un momento de la entrevista, Griso mostró a Montero el tuit de 2012 del secretario general de Podemos que cuestionaba si había que “entregar la política económica de un país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo”. La diputada Montero respondió: “El propio señor de Guindos dijo que ha comprado la vivienda y que no sabía qué hacer con ella, que quizá la alquile, que quizá la va a revender. Es decir, la compró para especular”. Susana Griso respondió a la diputada si esa acción no suponía “lo mismo que hizo Ramón Espinar” cuando compró y vendió una VPO en 2010. La diputada afirmó: “No es verdad. Ramón Espinar compró una vivienda (…) y después decidió venderla y no ganó nada con ello. No ganó nada con ello”.

Según publicó la Cadena SER, Ramón Espinar adquirió una vivienda de protección oficial en marzo de 2010 en Alcobendas por 146.224 euros y que “semanas después de comprarla”, pidió una autorización a la Comunidad de Madrid para venderla, lo cual obtuvo en junio de ese año. En diciembre la vendió por 176.000 por lo que, según la información de la emisora, Espinar obtuvo 30.000 euros de plusvalía en una operación que duró nueve meses.

Espinar convocó una rueda de prensa para desmentir esta información y dijo: “No es cierto que yo ganara 30.000 euros con la operación. Eso es mentira. He llegado a ver publicado que gané 52.000 euros. Yo gané unos 19.000 euros con esta compraventa. Y lo que hice con esos 19.000 euros fue, entre otras cosas, pagar la matrícula de mi máster y comprarme un ordenador portátil”. Por lo tanto, la afirmación de Irene Montero relativa a que Espinar “no ganó nada” con la venta de su piso es FALSA.