Irene Montero: “Los jueces dicen que el PP es una organización constituida para delinquir”

La portavoz del grupo confederal de Podemos-En Comú Podem-En Marea, Irene Montero, ha pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una valoración de la sentencia de la causa central del ‘caso Gürtel’. Ha sucedido en la sesión de control al Gobierno, este miércoles. Catalá ha criticado que Montero mencionara en su pregunta que hablara de “condenas” a dirigentes del partido o al propio PP, porque ”no está condenado”. Algo que, como también hemos analizado, es falso.

Montero sin embargo ha respondido recitando algunos fragmentos de la sentencia. Uno de los que cita es el siguiente: “Es este sistema lo que se ha acreditado en este juicio, es este modo de vida, no es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir”. Una vez leído, la diputada Montero añadió, dirigiéndose al ministro: “Eso es lo que dicen los jueces de su partido, que no es un partido, es una organización para delinquir”.

Si acudimos a la sentencia encontramos que este fragmento concreto es parte del informe del Ministerio Fiscal, que citan los magistrados y que, en sus palabras comparten “en esencia”. No obstante, el informe no se refiere al PP. Montero leyó la cita textual obviando las tres últimas palabras: “Es este sistema lo que se ha acreditado en este juicio, es este modo de vida, no es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir, el grupo CORREA”.

Por lo tanto la afirmación de que los jueces consideran en la sentencia que el PP "es una organización constituida para delinquir" es FALSA.