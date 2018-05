Franco (PSOE): “Los que ahora abrazan la bandera no apoyaron la Constitución; se llamaban Alianza Popular, no votaron a favor”

Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

La Constitución sigue siendo un elemento de discusión política. Los partidos buscan su hueco en el discurso para demostrar quién es el que mejor la defiende, incluidos los que llevan por bandera su reforma.

Durante un mitin en Madrid, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, encontró un argumento para defender que el PP “ahora” abraza la bandera pero que, en su día y con otras siglas, no apoyó la Constitución: “El único partido del arco parlamentario que apoyó la Constitución en el 78 es el PSOE. Los que ahora se abrazan a la bandera no apoyaron la Constitución, se llamaban Alianza Popular. No votaron a favor, eso es bueno resaltarlo”.

El debate del 78 en el Congreso que dio origen a la Constitución fue uno de los mayores acontecimientos políticos del país. Se creó una comisión que, desde el 18 de agosto hasta el 14 de septiembre, se encargó de elaborar la Carta Magna. Fueron en total 17 sesiones.

Después, el texto se llevó al Pleno del Congreso para su aprobación por votación por parte de las fuerzas políticas. El debate hasta la votación final duró también varios días.

De los partidos existentes, efectivamente, el PSOE votó a favor de la Constitución. No así Alianza Popular (que posteriormente se convertiría en Partido Popular), cuyos votos estuvieron repartidos: 8 votaron a favor (entre ellos, Manuel Fraga), pero 5 diputados votaron en contra y 3 se abstuvieron. Por lo que Franco no tendría razón al afirmar que AP votó solamente en contra.

El Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, Francisco Vanaclocha, explica que esa división de voto se debió principalmente “a la aconfesionalidad del Estado, el reconocimiento del término ‘nacionalidades’ y el diseño constitucional de la organización territorial del Estado (Título VIII)”. Es más, “dos de los diputados que votaron en contra, Silvia Muñoz y Fernández de la Mora, fundaron sus respectivos partidos tras la fractura”, explica Vanaclocha.

Fuentes del equipo de Franco aseguran que, con sus declaraciones, se refería a que “el PSOE siempre ha tenido decidido su voto a favor a la Constitución” mientras que “Alianza Popular estuvo dividido”. Lo que refuerza la idea de que a día de hoy “el PSOE es el único que hoy en día mantiene su nombre de los que votaron a favor la Constitución”.

Sin embargo, las palabras de Franco no fueron exactamente esas. Él aseguró que Alianza Popular, en aquel momento, “no votó a favor de la Constitución”, lo que es ENGAÑOSO, porque como hemos visto: algunos votaron a favor y otros en contra o se abstuvieron.