Vidal Aragonés (CUP): "Si Torra no construye la república tomaremos una oposición dura no, durísima"

SOBRE EL FUTURO DE CATALUÑA

El diputado de la CUP, Vidal Aragonés, ha destacado en El Objetivo que si Quim Torra no construye la república, el Govern no "coincidirá" con ellos, sólo lo harán "si avanzan en construcción de república y políticas sociales". "Si van a gestionar una autonomía nos va a encontrar con una oposición que no nos han encontrado nunca", ha añadido.