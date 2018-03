TENSIÓN EN EL PLATÓ DE EL OBJETIVO

Raimundo Torrijos, un pensionista de Madrid, no ha podido evitar mostrar su enfado con el PP, representado por Gerardo Camps: "¿Nos van a devolver el dinero? Nos van a subir ese 5% que hemos perdido en el 2019 más el índice del coste de la vida, porque si no todo será un engaño". El político ha respondido que "sus datos no son reales": "Desde el año que gobierna el PP se ha mantenido el poder adquisitivo".