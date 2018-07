Albert Rivera: "No pactaremos con quién no haya hecho limpieza en su propio partido"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mantiene que todavía no ha decidido si será el candidato del partido a la Moncloa a las elecciones generales o aspirará a la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas de septiembre. "En mayo nos presentaremos a las comunidades y a las capitales de provincia. Luego tomaré la decisión con mi equipo", ha subrayado.

Aún así, preguntado por si optará las generales si obtiene un buen resultado en mayo y teniendo un buen equipo en Cataluña, Rivera ha admitido que "con esos datos encima de la mesa, sí", pero que en todo caso habrá que hablar, buscar equipos, y tomar una decisión con calma. Sea como sea, el presidente de Ciudadanos ha avanzado que quiere que el candidato a Moncloa de Ciudadanos sea elegido por primarias abiertas a todos los simpatizantes. "Si técnicamente es posible, así lo haremos", ha concluido.

Pactos electorales y corrupción

En cuanto a posibles pactos electorales, Albert Rivera ha puesto encima de la mesa las condiciones de partida: "No podemos formar parte de un pacto con quién no haya hecho limpieza en su propio partido y gobierno", ha asegurado.

El presidente de Ciudadanos ha respondido, por ejemplo, a las posibilidades de acuerdo con el PSOE en Andalucía. "Si no cambiara nada, votaríamos en contra" ha dicho, enfatizando en que el PSOE no puede tener imputados en el caso ERE dentro del partido. "Hay líneas rojas, y la principal es la corrupción política". Rivera ha sido claro también sobre hipotéticos acuerdos con Podemos: "Si cumplen su programa electoral será difícil pactar con ellos. Con ese programa volveríamos a la peseta", aunque ha matizado que seguirán estudiando qué propone el partido de Pablo Iglesias.

Albert Rivera también ha tenido que responder por los problemas internos en su partido. El presidente de Ciudadanos cree que no supone ningún problema estético que Jordi Cañas, exdiputado de Ciudadanos en Cataluña imputado por presunto fraude fiscal, siga siendo asesor de un eurodiputado del partido en el Parlamento Europeo. "A mí no me incomoda. Le hemos contratado como asesor. Tiene la formación para hacerlo y un máster en comunicación política".

Para Rivera, la investigación a la que se enfrenta Cañas por presunto fraude fiscal a Hacienda es un tema personal por el que ya dejó su cargo en el Parlament, y que es compatible con su militancia y su actual labor en el partido. "Lo que no puedo hacer es saber qué ha hecho cada cual en su vida privada antes de llegar a Ciudadanos", ha zanjado.

El programa de Ciudadanos: cambios en el IRPF y en el IVA

Durante su visita al plató de El Objetivo, Albert Rivera ha avanzado algunas de las propuestas económicas que dará a conocer la próxima semana junto al economista Luis Garicano. Una de las principales novedades será la introducción de un IRPF negativo para las rentas anuales inferiores a los 12.000 euros.

"Los trabajadores más pobres tienen que contar con el apoyo del Estado. Haremos que tengan más incentivos para trabajar", ha subrayado el presidente de Ciudadanos, que no cree en una subida del salario mínimo más allá del incremento del IPC.

Rivera también ha adelantado que propondrán una reestructuración de los tipos del IVA: "A lo mejor tenemos que ir a un IVA general más bajo, del 16%", ha comentado. Y ha dicho que sería bueno que el IVA cultural, por ejemplo, pasara a ser grabado con un IVA reducido del 10%. Ciudadanos además pretende llevar a cabo, si llega al gobierno, una reforma de la administración que reduzca los ayuntamientos de 8.000 a 1.000.

Sanidad y educación

El presidente de Ciudadanos apuesta por "una sanidad universal para los que tengan permiso de residencia o sean ciudadanos españoles", excluyendo de la misma atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles afectados por la reforma de Ana Mato. "En Europa, en países como Alemania, para tener el derecho universal necesitas el permiso de residencia, y eso es lo que yo defiendo".

Rivera propone que el catalán, castellano e inglés sean lenguas vehiculares en Cataluña

La educación, ha dicho, será uno de los pilares fundamentales de su programa, aunque ha admitido discrepancias con el ideólogo de su programa económico, Luis Garicano, que defiende los buenos resultados de la inmersión lingüística en Cataluña. "Yo le diría que la inmersión lingüística no funciona bien, en eso no estamos de acuerdo, no pasa nada, pero Garicano sí apoya nuestro modelo de educación trilingüe", ha matizado. Rivera propone que el catalán, castellano e inglés sean lenguas vehiculares en Cataluña, y el castellano y el inglés lo sean en el resto de España.

Por último el presidente de Ciudadanos se ha mostrado contrario a las listas cremallera para asegurar la presencia de mujeres en las listas electorales. "En algunas candidaturas, como en Valencia, tenemos a una mujer candidata, y en Madrid también me consta que se presentarán varias mujeres a las primarias", ha dicho Rivera, que ha subrayado que lo importante es remover los verdaderos obstáculos para la igualdad, como las diferencias de salarios entre ambos sexos.