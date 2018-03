Fuentes utilizadas por el programa de 'El Objetivo' del 7 de diciembre de 2014

EL ESPAÑOLISTO

Esta semana “El Españolisto” nos muestra cómo podría ser la España de dentro de 50 años. Un país con una población muy envejecida, baja natalidad y una alta esperanza de vida. La documentación en la que se basa es la “Proyección de Población en España 2014-2064” elaborada por INE.

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social: “No solo hay más empleo en España, sino que también hay más empleo de calidad... Porque ha subido la contratación un 25% este mes, llevamos meses de subida continuada de la contratación indefinida”.

Para resolver esta afirmación usamos los datos arrojados por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo en noviembre de 2014. Tras un análisis detenidos de los cifras que se aportan concluimos que, del 1,3 millones de contratos firmados el último mes, solo el 4,7% (unos 66.000) son empleos indefinidos a tiempo completo. Teniendo en cuenta la opinión de los expertos -el empleo de calidad es aquel que cumple las características de ser indefinido y a jornada completa-, podemos concluir que la aseveración de Fátima Báñez es engañosa.

Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla: “Es verdad que los ayuntamientos es la salvaguardia y sobre todo la garantía de la unidad de España. Pero sobre todo la salvaguardia de la prestación de los servicios públicos, que es lo que estamos haciendo hoy. Dando la cara por aquellas comunidades que no lo están haciendo. Y hay comunidades que lo estarán haciendo. Pero, desde luego, en la mía no. En la mía no. Y estoy prestando todos los servicios sociales, incluida la dependencia, porque no pagan absolutamente nada. Y menos al ayuntamiento de Sevilla. Por eso, voy a empezar por ahí”.

El alcalde de Sevilla afirmaba en el encuentro mantenido el 28 de noviembre en Barcelona por todos los alcaldes del PP, que no recibía absolutamente ninguna ayuda por parte de la Junta de Andalucía para financiar los servicios de dependencia y otras ayudas sociales. “El Objetivo” se puso en contacto la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales y nos facilitaron una serie de documentación pública donde se reconocía por parte del interventor del Ayuntamiento de Sevilla que se había cobrado en el primer semestre de 2014 cerca de 10 millones de euros para financiar la dependencia y otras políticas sociales que se estaban realizando en la ciudad. Asimismo, la Consejería nos informó de que no estaba al corriente de todos los pagos, pero que los abonaría “en cuanto hubiera disponibilidad presupuestaria”. Por lo tanto, la afirmación de J. Ignacio Zoido es falsa.