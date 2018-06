En El Millonario de laSexta "quien no arriesga no gana", según anuncia la propia cadena. Cada tarde, Nuria Roca también pondrá en juego 500 euros extra para los espectadores. Solo tienen que estar atentos al programa, llamar y responder correctamente a una pregunta. Además, El Millonario estará en directo en lasexta.com Una manera única de concursar desde casa y poner a prueba los conocimientos de los espectadores mientras se miden a los jugadores de plató. La web dispondrá de un mini site con toda la información del programa, vídeos de los mejores momentos, contenidos exclusivos, making off y todo lo necesario para descubrir cómo es El Millonario.



Nuria Roca aseguró que se siente "más que poderosa, soberana" ante los seis concursantes que pasan cada día por El Millonario. "Soberana, sobre todo, cuando está en juego que el concursante pueda ganar o perder mucho dinero", matizó Roca, que es la primera mujer en el mundo que va a presentar este concurso. En España, Carlos Sobera ya condujo con éxito 'Quién quiere ser millonario', versión de 'Who wants to be a millonaire' Hot Seat, que se ha emitido en una docena de países e inspiró la película 'Slumdog Millonaire'.



Los seis concursantes tendrán que responder quince preguntas de cualquier materia y en un tiempo limitado (15, 30 y 45 segundos para las primeras cinco, diez y quince cuestiones, respectivamente). Se puede dar el caso de que el primer concursante acierte todas las preguntas y, por lo tanto, se lleve los 100.000 euros, mientras el resto de los contrincantes no haya abierto la boca. Otra de las novedades de este formato, que dura 40 minutos, es que no hay comodines; además, los concursantes no se pueden plantar y solo pueden pasar el turno en una ocasión. El Millonario tiene otra particularidad: si el primero de los seis concursantes no acierta la respuesta, la cuantía del premio pasa inmediatamente de 100.000 euros a 30.000 euros. No siempre gana el que más sabe porque, al fin y al cabo es una mezcla de "conocimiento y estrategia", comentó Roca. En ocasiones, los concursantes evalúan a sus contrincantes y dejan pasar su turno aunque sepan la respuesta.