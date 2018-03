Alejandro Blanco: “Which is the question?”

EL INTERMEDIO I MEJORES MOMENTOS

Los miembros del COE escuchan en la rueda de prensa previa a la elección de la sede olímpica la última pregunta. El encargado de realizarla es José María Aznar, que demuestra su dominio con el inglés. Sin embargo, Alejandro Blanco “no listen de ask” y tiene que repetírsela. Pero, nada, el presidente no entiende “which is the question”. Menos mal, que Ana Botella está ahí para responder con una sonrisa a su marido. Y no solo en esta ocasión la alcaldesa habla inglés, sino mirad el siguiente vídeo de Ana Botella.