" La clave del éxito de 'El Intermedio' tiene que ver con el poco éxito del país en general"

Thais Villas, uno de los personajes más comentados del programa diario de laSexta: 'El Intermedio', se ha mostrado tan natural y divertida como siempre. Y es que 'El Intermedio' está a punto de cumplir los mil programas.

La reportera está encantada con sus entrevistas, que siempre vienen acompañadas de un 'acting': en bici, pintándose las uñas... Asegura que le gusta esa forma de trabajar y se compara con su compañero del programa Gonzo: "Lo que hace Gonzo, preguntar, pinchar al entrevistado con toda la tranquilidad del mundo... No podría hacerlo. No soy valiente, me lo tomo más a la 'chufla', te van a dar lo mismo por sufrir que por estar contenta".

Así, Thais cuenta cómo es un día en 'El Intermedio'y asegura que "la dinámica del programa es una locura": "A las diez y media se hace una reunión de contenido, se decide quién hace las salidas (Gonzo, Usun o yo), y a partir de ahí ya se empieza a trabajar la noticia pura y dura que hará Sandra Sabatés y luego las vueltas que les dará Wyoming. A la una y media comemos y a las dos y media volvemos hasta las ocho o nueve que es cuando comienzan los ensayos, y seguido, el programa. Ahí ya es una locura porque se caen contenidos y hay que introducir cosas nuevas... Es un programa que contrasta todo. Hasta que no está contrastado no se puede publicar, intentamos no equivocarnos nunca".

Al ser un programa diario la información debe ser actual, y puesto que la política está a la orden del día, muchos internautas han decidido hablar con Thais sobre temas como la Independencia de Cataluña a lo que la reportera comenta: "En este tipo de cosas es el pueblo el que decide, porque así es la democracia. Hay que escuchar a la gente,

y últimamente se nos escucha bien poco, hay que poner un poquito más la oreja".

De esta forma, y asegurando que entre Rajoy, De Guindos y Montoro , quien le parece más sexy es el ministro de Economía, Thais acaba el videoencuentro halagada por todos los internautas: "Para mí es un orgullo porque no soy el prototipo de chica televisiva. En televisión hay una especie de persona que no son mujeres, entonces las veo y digo: ¿qué hago yo aquí?" Seguramente, su naturalidad haya sido una de las cosas que le han ayudado a llegar hasta donde está.

Y así se despide Thais, animando a todos a seguir el videoencuentro del lunes 17 de diciembre con Sandra Sabatés, su compañera en 'El Intermedio'.