ELL PP ACUSA A SÁNCHEZ DE LA CAÍDA DE LAS BOLSAS MUNDIALES

El PP asegura que la caída de las bolsas mundiales es culpa de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y Wyoming no ha dudado en contestar: "No se demasiado de economía, pero me sorprende que el Gobierno relacione la moción con la caída de las bolsas europeas, ¿no tendrá que ver con la crisis política en Italia? ¿Cómo va a controlar las bolsas si el pobrecito no es capaz de controlar Ferraz?"