Wyoming, tras escuchar el discurso en 'valenciano' de Rita Barberá: "Un poquito de 'caloret' sí que tengo"

EL ESCASO CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO DE LA ALCALDESA

El discurso previo al inicio de las Fallas de Rita Barberá se ha convertido en viral por el escaso conocimiento que ha demostrado tener del valenciano. Por ello, la alcaldesa de Valencia no tardaba en disculparse y lo hacía asegurando que se "había quedado en blanco". Y es que tenía un discurso trabajado que no salió como esperaba y pedía disculpas. El Gran Wyoming no ha tardado en bromear sobre el discurso.