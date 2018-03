DOLORS MONTSERRAT DICE QUE EL FEMINISMO ES UNA "ETIQUETA"

La ministra de Sanidad e Igualdad, Dolors Montserrat, asegura que lucha por la igualdad pero no le gustan "las etiquetas", por lo que no quiere ser feminista. Wyoming no ha dudado en responderle, diccionario de la RAE en mano: "El feminismo es el principio de igualdad de derechos, siento etiquetarla, pero si está usted por la igualdad, es usted feminista, algo que por otra parte no debería ser un problema para dirigir el Ministerio de Igualdad".