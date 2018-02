¿EL PP LUCHA CONTRA LA BRECHA SALARIAL?

Villalobos ha defendido en el Congreso que el PP lucha contra la brecha salarial y Wyoming no ha dudado tumbar su argumento con una sola imagen: ningún miembro del Gobierno asistía al debate de la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. "O a los miembros del Gobierno no les preocupa la brecha salarial o estaban sentados ahí pero no los podemos ver porque se han pasado con la transparencia", ha señalado.