CIFUENTES SIGUE SIN DIMITIR

El Intermedio analiza las palabras de Maíllo en las que asegura que "se está hablando más de Cifuentes que de la guerra de Siria" y Wyoming no ha podido evitar contersarle: "Que mal lo tienen que ver en el PP para que prefieran la guerra de Siria. Con tal de no hablar de lo de Cifuentes son capaces de salir a la calle con un cartel de 'welcome refugees'".