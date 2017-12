Dani Mateo hacía un ránking en El Intermedio de los reporteros que más "se jugaban el tipo" en el 'Irma'. "Para cubrir un huracán es importante haber pasado por la Facultad de Periodismo, pero lo es más haber pasado por Humor Amarillo", aseguraba.

El plató de El Intermedio y Roberto Brasero también sufrieron sus consecuencias posando bajo una tormenta eléctrica. El presentador del tiempo explicaba en El Intermedio los riesgos que corrían los reporteros al informar de fenómenos meteorológicos adversos.

El huracán Irma se consideraba una de las consecuencias también del cambio climático y por ello El Intermedio tiraba de hemeroteca para recordar las declaraciones de Mariano Rajoy en las que negaba el calentamiento global contando una anécdota de su primo.

No fue el único argumento surrealista. El programa recogía otras declaraciones que hicieron políticos como Rafael Hernando o José María Aznar sobre el calentamiento global, una "raza que a pesar de no vivir en las cavernas no ha conseguido evolucionar".