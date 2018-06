UN DIRECTOR NO LE DIO UNA PLAZA POR SI SE QUEDABA EMBARAZADA

Soledad Gallego-Díaz habla en El Intermedio con Sandra Sabatés en Mujer tenía que ser sobre el machismo que ella misma ha vivido en el mundo del periodismo durante su carrera: "Un director me dijo que no me iba a dar una plaza por si me quedaba embarazada".