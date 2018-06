Wyoming: “El PSOE no es un partido, es ‘Juego de Tronos’, en cada temporada se cargan a un protagonista”

RUBALCABA DEJARÁ LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO

El batacazo del PSOE en las elecciones europeas ha supuesto que Rubalcaba anuncie que dejará la dirección del partido en julio. “No por favor, Rubalcaba no. Parecía tan lleno de vida. No somos nadie. Primero perdí a Zapatero, ahora a Rubalcaba, el PSOE no es un partido, es ‘Juego de Tronos’, en cada temporada se cargan a un protagonista”. El secretario general del partido socialista ha asumido su responsabilidad política de los malos resultados que ha obtenido el partido en las elecciones europeas. ’El Intermedio’ ha querido hacerle un pequeño homenaje recopilando sus "mejores momentos" al frente de la oposición, lo cual supuso el minuto más visto del programa con un 18,3% de share y más de 3,5 millones de espectadores.