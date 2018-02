TRAS LA MULTA AL JOVEN QUE PUBLICÓ UN FOTOMONTAJE CON SU CARA EN EL CUERPO DE CRISTO

La polémica por la condena impuesta a un joven que publicó en Instagram un fotomontaje de su cara en una imagen de Cristo aún continúa y Wyoming recuerda las palabras del Evangelio de San Lucas: "No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados". ¿Cómo se pone precio a un sentimiento? Todo se debe al artículo 525...